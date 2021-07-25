تراند الفن: هذا ما يفعله بجسدك الشعور بالحب تجاه شريك الحياة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - كتبت- أسماء مرسي

يعلم الجميع أن الحب مع شريك الحياة يجعل المرء يشعر بالرضا والسعادة، لكن هل تعلم أن هناك أسباب علمية حقيقية وراء ذلك؟

نستعرض لكم أكثر التأثيرات المدهشة والمثبتة علميًا التي يتركها الحب على عقلك وجسمك، وفقا لموقع “brightside”، وذلك على النحو التالي:

– تخفيف الآلام:

نعلم جميعًا أن العناق يجعل المرء يشعر بالراحة، فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن” الأوكسيتوسين” وهي مادة كيميائية في الدماغ تخلق شعورًا بالهدوء، ويتم إطلاقها خلال فترة حضن من 10 إلى 20 ثانية يمكن أن تقاوم الألم بشكل فعال، وخاصة الصداع.

بالإضافة إلى فإن مجرد النظر إلى صورة من تحب يزيد من حد التحمل ويقلل الألم إلى 40٪ في الحالات المتوسطة، و 15٪ في الحالات الشديدة.

– يحافظ على صحة القلب:

تشير الدراسات إلى أن تعبيرات الحب تخفض معدل ضربات قلبك إلى النصف، هذا أكثر فعالية في المواقف العصيبة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

فضلا عن ذلك أن الأوكسيتوسين المعروف باسم هرمون الحب، يساعد في التقليل من التوتر وضغط الدم، كما يساهم في تجنب الاكتئاب ومكافحته.

– محاربة الأمراض:

الإيماءات المتعلقة بالحب، من الإمساك باليد إلى النشاط الجنسي، تزيد من إنتاج الإندورفين الذي بدوره يعزز نظام المناعة لدينا، فإن الأشخاص الذين يعانون من حالات جسدية يشعرون بأنهم محبوبون لديهم استجابة أفضل للعلاج ودافع أقوى لمكافحة الأمراض.

– الحب يعالج الأرق:

تمنع هرمونات الحب (الأوكسيتوسين والإندورفين) إفراز الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن الإجهاد، وبالتالي فهي تعزز الراحة بشكل طبيعي.

– يقلل الحب من احتمالية الإدمان ويقلل من أعراض الانسحاب:

المواد الأفيونية والكوكايين والنيكوتين والكحول مسببة للإدمان، لأنها تؤثر على مستويات الدوبامين في الجسم، والدوبامين هو الهرمون المسؤول عن الاندفاع المفاجئ للسرور والتأثيرات البهيجة.

بمعنى آخر، أن تكون في حالة حب يملأ حياتك بالسرور والنشوة التي تحتاجها، ولكن في الوقت نفسه ، فإن الشعور بالحب عند محاربة الإدمان، يساعدك حرفيًا على التغلب على أعراض الانسحاب ويقلل من الرغبة الشديدة لديك.

– يعزز إطالة العمر:

تظهر الدراسات الاستقصائية أن الأشخاص في العلاقات الهادفة، وخاصة في الزواج ، يشعرون بصحة أفضل ويستفيدون من أسلوب حياة سليم (بما في ذلك خيارات الطعام ، والوجبات المنتظمة ، والراحة الأفضل ، والتوتر الأقل ، وما إلى ذلك).

كما يساهم التواجد في زوجين أيضًا على منع الأشخاص ويجعلهم عرضة لمعالجة الظروف المادية بشكل أسرع، ولقد أثبت أن الأشخاص الذين هم في حالة حب وفي علاقة ملتزمة يميلون إلى العيش لفترة أطول.