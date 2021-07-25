نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم 25 يوليو 2021 على اللاب توب وخصومات رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم، شركة جرير واحدة من أهم الشركات المعروفة في المملكة العربية السعودية ومجال البيع فيها لا يقف عند قسم معين بل يشمل الكثير من المنتجات ومن بين الأقسام المتواجدة في جرير هي قسم خاص بالأجهزة الكهربائية والهواتف المحمول فتصل الخصومات في بعض الأحيان لأكثر من 50%، فأسرعوا الآن للتواجه إلى مكتبة جرير وستحصلون على أفضل الأجهزة من الماركات العالمية.

عروض جرير على اللاب توب

تهتم شركة جرير اهتمام كبير بكافة عملائها لذلك تقدم إليكم خدمة على مستوى عالي من المهارة، ومن أهم الخدمات التي تتمتع بها أسواق جرير هي تقديمها لمجموعة من العروض والخصومات وهذه هي أفضل خدمة لدى العملاء وبإمكان الجميع من خلال هذه العروض أن يحصلوا على كافة المنتجات بأقل الأسعار وإليكم في السطور الآتية أبرز العروض المتوفرة من جرير على أجهزة اللاب توب.

عروض جرير على اللاب توب في السعودية

لاب توفر جرير حمول أيسر سوفت بروش بسعر 5999 ريال سعودي بدلاً من 9999 ريال سعودي.

جهاز كمبيوتر ميت بوك اكس برو 14 بوصة بسعر 5249 ريال سعودي بدلاً من 6999 ريال سعودي.

جهاز كمبيوتر محمول هواوي ميت بوك اكس 13 بوكاكس 13 بوصة بسعر 4499 ريال سعودي بدلاً من 5999 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول اسوس زين بوك دو كمبيوتر متنقل 5499 ريال سعودي بدلاً من سعر 7599 ريال سعودي.

بطاقة خصم على جهاز كمبيوتر محمول مايكروسوفت سيرفيس بوك لابتوب 2 في 1 منفصل 6299 ريال بدلاً من 7419 ريال سعودي.

شروط التقسيط في جرير

من الخدمات التي توفرها إليكم مكتبة جرير هي شراء الهواتف المحمول بالتقسيط وهناك شروط يلزم اتباعها للشراء بالتقسيط: