تراند الفن: الصحة: تقديم الخدمات الصحية لـ 313 ألف سيدة ضمن “حياة كريمة”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 02:09 مساءً - كتب – أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الصحية والتوعوية لـ 313 ألفًا و105 سيدات ضمن حملة خدمية وتوعوية لتنمية الأسرة بالقرى المدرجة في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وذلك بـ 9 محافظات، على مدار عشرة أيام، حيث شملت نشر الوعي وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة شملت محافظات “القاهرة، والجيزة، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والبحيرة، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية”، حيث تم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال أخصائيي النساء وتنظيم الأسرة، مضيفا أن الحملات قدمت خدمات الكشف الطبي في تخصصات الأطفال، والباطنة، والنساء.

وأشار مجاهد إلى حصول 258 ألفًا و648 سيدة على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، كما أنه جار إطلاق 10 قوافل للصحة الإنجابية في 7 محافظات أخرى، تشمل “الفيوم، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والأقصر، ودمياط، والدقهلية”، بإجمالي 30 قرية من القرى ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة، أنه في إطار تطوير خدمات تنظيم الأسرة، تم تطبيق برنامج خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة وبعد حالات الإجهاض، وذلك في ١٣ محافظة شملت القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والقليوبية، والشرقية، والغربية، ودمياط، والبحيرة، وسيتم الانتهاء من تطبيق البرنامج على مستوى محافظات الجمهورية بنهاية عام 2021.

وأشار إلى العمل على التوسع في عيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات الجامعية، وذلك من خلال تطبيق بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي، حيث تم افتتاح عيادة لتنظيم الأسرة بمستشفى جامعة أسوان ومتابعة عيادة تنظيم الأسرة بمستشفى جامعة أسيوط.