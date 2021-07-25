تراند الفن: 6 خطوات عليك اتباعها عند تعطل سيارتك على الطريق.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 02:09 مساءً - كتب – محمد جمال:

يواجه قائدي السيارات أحياناً بعض المشاكل والأعطال تصيب سياراتهم، أحد هذه المشاكل تعطل السيارة فجأة أثناء القيادة على الطريق، وهو ما يشكل خطورة على أمن وسلامة السيارة والركاب.

ولخطورة هذا الموقف فمن خلال السطور التالية يمكنك التعرف على أبرز الإجراءات التي يجب على السائق اتخاذها في حال توقّف السيارة عن العمل بشكل مفاجئ على الطريق، وهي:

أبعاد السيارة عن الطريق

يقوم قائد السيارة بهذه الخطوة الأولى بعد التحقق من المنطقة المحيطة بالسيارة، ووضع السيارة في وضعية الوقوف وتشغيل فرامل اليد.

تشغيل أضواء السيارة

تشغيل أضواء الإشارة الرباعية، وذلك لتحذير السيارات القادمة من الخلف.

مثلث التحذير

وضع مثلّث التحذير المسبق على بعد 45 متراً على الأقل من السيارة إذا كانت الرؤية واضحة أو 70 متراً عند انخفاض الرؤية.

رفع غطاء المحرك

القيام برفع غطاء المحرك كي يعرف السائقون الآخرون على الطريق أنّ سيارتك معطّلة.

خدمة الطوارئ

قم بطلب المساعدة من خدمة الطوارئ المحلية أو من مركز صيانة وذلك بحسب مقتضيات الحالة.

الوقوف الصحيح

لا تقف بين سيارتك وبين الطريق، كما ينصح بخروج جميع الركاب من السيارة، والحفاظ على مسافة آمنة بعيداً عنها أثناء انتظار وصول المساعدة.