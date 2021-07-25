تراند الفن: «ديوان المظالم» يطلق خدمة الحاسبة الاسترشادية للمدد النظامية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 02:09 مساءً - أطلق ديوان المظالم خدمة حاسبة المدد النظامية، التي تتيح معرفة المدد النظامية المقررة لنهاية التظلم من القرارات الإدارية، بناءً على ما ورد في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم أو ما ورد في نص نظامي خاص، وذلك بحسب المدخلات من المستفيد.

ويمكن الدخول للخدمة عن طريقالرابط، من خلال اختيار نوع القرار المراد حساب مدته النظامية، وتحديد القرار المراد الطعن عليه وحساب مدته النظامية.

وتعد خدمة حاسبة المدد النظامية من الخدمات الرقمية التي تسهل للمستفيدين معرفة الإجراءات القضائية، بما يضمن جودة الاستفادة من الخدمات وفق إجراءات رقمية متقدمة.

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