فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 02:09 مساءً - كتب – محمد شعبان: كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حريق اندلع بديوان وزارة التنمية المحلية بالدقي، الأحد. وتبين أن ماسا كهربائيا في وحدة تكييف نتج عنها اشتعال النيران في غرفة الأمن على مساحة ٣x٤ أمتار وامتدت إلى “تندة” بمدخل الوزارة وتحديدا منطقة المصعد الكهربائي “الأسانسير”. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع وزارة الزراعة. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق. وتبين بالفحص نشوب حريق في وحدة تكييف وغرفة الأمن الخاصة بالوزارة، وتم محاصرة ألسنة اللهب وتنفيذ عملية التبريد وسط تواجد مسؤولي الوزارة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي. كما تفقد اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة موقع الحريق، مشيدا بسرعة انتقال رجال الدفاع المدني والسيطرة على النيران.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: المعاينة تكشف كواليس حريق وزارة التنمية المحلية في الدقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.