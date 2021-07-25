تراند الفن: برنامج «العمل عن بعد» يعلن عن وظائف شاغرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 02:09 مساءً - أعلن برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني، عن وظائف للرجال والنساء بنظام العمل عن ُبعد، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

وتضمنت الوظائف المتاحة : أخصائي تسويق، أخصائي صناعة محتوى، أخصائي شؤون قانونية، مشرف قاعدة بيانات، مدير مشروع، مبرمج حاسب آلي، محاسب، كبير إداري موارد بشرية، وسيط تأمين عام، أخصائي تسويق إلكتروني.

وأشار إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكن التقديم من خلالموقعه الإلكتروني.

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