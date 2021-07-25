فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن 34 دقيقة مضت سيارات 10 زيارة
لندن – (د ب أ):
كشفت شركة لاند روفر عملاق صناعة السيارات الفاخرة، النقاب عن سيارتها Evoque LWB الجديدة، والتي توسع بها باقة موديلات السيارة المنتمية لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة.
وأوضحت الشركة البريطانية، أن الموديل الطويل من أيقونتها Evoque يأتي بطول 4531 ملم، كما يقف على قاعدة عجلات بطول 2841 ملم ويبلغ ارتفاع السيارة 1650 ملم وعرضها 1904 ملم.
وتتمتع السيارة الجديدة بالمزيد من الرحابة ومواضع التخزين المتعددة وحوامل الأكواب ومساند المقاعد القابلة للضبط والترتيب الجديد للكونسول الأوسط مع القمرة الرقمية المعتمدة على شاشة LCD قياس 3ر12 بوصة وشاشة لمسية قياس 2ر10 بوصة.
وتعتمد السيارة في الدفع على محرك بنزين سعة 0ر2 لتر بقوة 250 حصان/365 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، مع نظام دفع هجين معتدل 48 فولت.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بقاعدة عجلات أطول.. لاندروفر تطلق نسختها الجديدة من أيقونتها “Evoque” موديل 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.