فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 02:09 مساءً - كتبت- منة عمر: أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الزمالك مع غزل المحلة بالدوري المصري على ستاد الإسكندرية. ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في الثالث من شهر أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وكان من المقرر أن تقام المباراة أوائل شهر يوليو الجاري على ستاد القاهرة، قبل أن يتم تأجيلها إلى شهر أغسطس المقبل. جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة (من 27 جولة)، بينما يحتل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة (من 27 جولة).

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رسميا.. ستاد الإسكندرية يستضيف لقاء الزمالك والمحلة بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.