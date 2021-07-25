فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 02:09 مساءً - مصراوي- د ب أ: خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين المنتخب البرازيلي الأولمبي ونظيره منتخب كوت ديفوار اليوم الأحد في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ضمن منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو. وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام منتخب كوت ديفوار صاحب المركز الثاني. وكان المنتخب البرازيلي فاز في مباراته الأولى على المنتخب الألماني 4 / 2، فيما فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره السعودي 2 / 1.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: البرازيل تتعادل سلبيا أمام كوت ديفوار في أولمبياد طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.