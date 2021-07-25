تراند الفن: شعبة الفنادق: موسم عيد الأضحى الأفضل للقطاع منذ بداية كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 02:09 مساءً - كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد إمبابي، رئيس شعبة المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن أيام عيد الأضحى شهدت انتعاشة في إقبال المواطنين على الفنادق والمطاعم.

وأضاف إمبابي أن هذا العيد يعتبر أفضل الأعياد التي مرت على القطاع منذ بداية أزمة كورونا، مشيرا إلى أن نسبة الإشغالات ارتفعت بجميع الفنادق هذا العيد.

وذكر أن معظم الفنادق التزمت بنسب الإشغالات التي حددتها الحكومة بالفنادق هذه الفترة، مشيرا إلى أن عددا قليلا فقط من هذه الفنادق لم يلتزم بالنسبة المقررة بسبب كثافة الإقبال عليها هذا العام.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التابعة لمجلس الوزراء أعلنت بداية الشهر الجاري زيادة نسبة الإشغال المسموح بها في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، والسينمات والمسارح، بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلًا من 50%.

وقال إمبابي، في وقت سابق، إن قرار زيادة الإشغالات في الفنادق والكافيهات إيجابيا ويدعم السياحة، وكان منتظرا في الوقت الحالي.

وبحسب ما قاله اليوم لمصراوي، توقع إمبابي استمرار إقبال المواطنين على الفنادق والمطاعم خلال هذا الصيف، وانتعاشة كافة القطاع هذا العام.