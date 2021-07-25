- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن 15 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 9 زيارة
كتبت- منال الجيوشي:
أحيا الفنان مصطفى قمر، حفلا غنائيا بالساحل الشمالي مساء أمس السبت، وسط حضور حشد من جمهوره ومحبيه.
وحضرت الحفل الفنانة نيللي كريم، التي صعدت على خشبة المسرح أثناء تقديم “قمر” أغنية “حبك نار” التي قدمها في الفيلم الذي جمعهما منذ ١٧ عاما وحمل نفس اسم الأغنية.
وقامت “نيللي” بالرقص على نغمات الأغنية، وسط تفاعل الجمهور، كما قدم مصطفى قمر خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه.
فيلم “حبك نار” عرض عام ٢٠٠٤، وشارك في بطولته نيللي كريم، مصطفى قمر، رامز جلال، مجدي كامل، سعيد عبدالغني، أمل إبراهيم، عبدالله مشرف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيديو| نيللي كريم ترقص مع مصطفى قمر في حفله بالساحل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.