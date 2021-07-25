تراند الفن: هندوراس تفوز على نيوزلندا وفرنسا تحقق أول 3 نقاط في الأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 02:09 مساءً - مصراوي- د ب أ:

فاز منتخب هندوراس الأولمبي على المنتخب النيوزلندي 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو.

وسجل أهداف منتخب هندوراس لويس بالما في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وخوان أوبريجون في الدقيقة 78 وريجوبرتو ريفاس في الدقيقة 87، فيما سجل هدفي المنتخب النيوزلندي ليبيراتو كاكيس في الدقيقة العاشرة وكريس وود في الدقيقة 49.

وحصد منتخب هندوراس أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما توقف رصيد المنتخب النيوزلندي عند ثلاث نقاط.

وفي الناحية الأخرى، فاز منتخب فرنسا الأولمبي على نظيره منتخب جنوب أفريقيا 4 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو.

وتقمص أندري بيير جينياك دور البطولة للمنتخب الفرنسي وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 57 و78 و86، من ركلة جزاء، وأضاف تيجي سافانييه الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

فيما سجل أهداف المنتخب الجنوب أفريقي كوباميلو كوديسانج وإيفيدينس ماكجوبا وتيبوهو موكيانا في الدقائق 53 و73 و82.

وحصد المنتخب الفرنسي أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما ظل المنتخب الجنوب أفريقي بلا نقاط.

وكان المنتخب الفرنسي خسر أمام المكسيك 1 / 4 في الجولة الأولى، فيما خسر منتخب جنوب أفريقيا أمام نظيره الياباني بهدف نظيف.