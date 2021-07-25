فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 01:09 مساءً - كتب- محمد نصار:
أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، انتهاء المحافظات من طلاء واجهات 125 ألف مبنى وعمارة سكنية، مؤكدا استمرار جهود المحافظات في طلاء واجهات المباني خاصة على الطرق الرئيسية ومداخل المدن.
وقال شعراوي، إن المباني تم طلاء واجهاتها بشكل جمالي ساعد في تحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية لمناطق كثيرة في المحافظات.
وأوضح اللواء شعراوي، أنه وفقاً لقرار مجلس المحافظين فلن يتم إدخال أية مرافق لأية عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها من الطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجي وذلك لحين تشطيب الواجهات وفقاً للون الذي تحدده كل محافظة بما يتناسب مع الطابع المعماري لها وإظهارها بصورة حضارية وجمالية.
وأكد اللواء محمود شعراوي، أن قانون البناء الموحد يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العمارات السكنية قبل توصيل المرافق لها من قبل الأحياء والمدن، لافتاً إلى قيام المحافظات بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولاً لقيام أصحاب المباني بالانتهاء من طلاء واجهاتها على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفوري للمرافق من كهرباء ومياه عن المباني التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير وهام في مساعدة المواطنين في عملية التنفيذ بما يعمل على تنفيذ الهدف الذي تسعى الدولة إلى تنفيذه وهو استعادة الشكل الجمالي للمدن المصرية موجهاً الاجهزة التنفيذية بالمحافظات بالاستفادة من التجارب الناجحة للمشاركات المجتمعية والجمعيات الأهلية في بعض المحافظات وتعميمها في محافظات أخرى.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: منع التوصيل للجديدة.. الحكومة: قطع المرافق عن المباني التي لا تلتزم بطلاء واجهاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.