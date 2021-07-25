فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 01:09 مساءً - زغرب- (أ ش أ):
لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 45 آخرون في حادث انحراف حافلة عن إحدى الطرق السريعة وتحطمها في كرواتيا.
وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن الحادث وقع في حوالي الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بالقرب من منطقة “سلافونسكي برود” على الطريق السريع بين العاصمة زغرب والحدود الصربية، مشيرة إلى أن أسباب وقوعه لم تتضح حتى الآن.
وأضافت الشبكة الأمريكية أن رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه، بينما توقفت حركة المرور على الطريق السريع.
بدوره، قال قائد الشرطة المحلية فرانجو جاليتش، إن الحافلة كانت تقل أكثر من 60 شخصا، كما وصف الحادث بأنه “من أسوأ الحوادث التي شاهدها على الإطلاق”.
وتم نقل المصابين الــ 45 إلى المستشفى في منطقة “سلافونسكي برود” لتلقي العلاج اللازم.. وقال مدير المستشفى جوزيب سامارجيتش، إن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة.
ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش – في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – عن أسفه وحزنه العميق إزاء وقوع هذا الحادث، كما أعرب عن تعازيه لأقارب وعائلات الضحايا وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصرع وإصابة 55 شخصا في حادث تحطم حافلة بكرواتيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.