فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 01:09 مساءً - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن فريقه يمتلك أكثر من لاعب هداف، مشيراً الى أن عدم تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي ليس بيده.
وخسر منتخب مصر الأولمبي أمام الأرجنتين بهدف نظيف في الجولة الثانية لمجموعات منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو.
وقال شوقي غريب في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأرجنتين “كريم العراقي كان يشتكي من إصابة منذ وصلنا هنا، هو لعب المباراة الماضية ولعب الشوط الأول، كنا نريد انهاء خطورة الجبهة اليسرى، أشركنا كريم فؤاد الشوط الثاني”.
وصرح “التغيير أمر عادي نقوم به، قمنا بأكثر من تغيير داخل الملعب والأمر ليس خاص بكريم العراقي فقط”.
وتابع “محمد صلاح يعد وحد من أفضل 5 لاعبين في العالم، وجوده معنا من عدمه مرتبط بناديه ليفربول، نفس الأمر لمصطفى محمد، الأولمبياد خارج الأجندة الدولية وبالتالي لسنا أصحاب القرار”.
وأكمل “مصطفى محمد كان هداف المنتخب لكن نمتلك في القائمة هداف الدوري وأكثر من لاعب هداف في فريقه، وجوده بالتأكيد كان سيفيدنا، وعدم وجود صلاح ليس بأيدينا، هذا قرار ليفربول”.
ورفض مسؤولو نادي ليفربول الإنجليزي وجالاتا سراي التركي تواجد صلاح ومصطفى محمد مع منتخب مصر في طوكيو.
واختتم “م نستغل الفرص بالشكل الأمثل خاصة الشوط الأول، الوضع كان ليتغير كثيرا لو نجحنا في استغلال تلك الفرص، في النهاية تلك هي كرة القدم”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “لدينا أكثر من هداف”.. غريب يعلق على عدم تواجد صلاح ومصطفى محمد بالأولمبياد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.