تراند الفن: وائل جسار يشارك جمهوره صورة تجمعه بابنته.. هكذا هنأها بعيد ميلادها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏14 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 10 زيارة

كتبت- منى الموجي: شارك الفنان اللبناني وائل جسار، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة جديدة تجمعه بابنته، بمناسية عيد ميلادها. وكتب وائل قي تعليقه على الصورة التي التقطتها ابنته على طريقة السيلفي: “حياتي انتي يا بنتي، ربنا يخليلي ياكي، وعقبال المية سنة وربنا يعطيكي أيام حلوة”. جدير بالذكر أن وائل جسار أحيا مؤخرا في مصر حفلين، احتفالا بعيد الأضحى، الأول التقى فيه بجمهوره بالأسكندرية، والثانية في العلمين، مقدما برنامجا متنوعا ضم مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة، إلى جانب عدد من الأغاني القديمة لرموز الأغنية.



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