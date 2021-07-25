تراند الفن: قرعة الشيش تضع أبو القاسم في اختبار ألماني بدور الـ32

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏10 دقائق مضت رياضة عربية وعالمية 9 زيارة

القاهرة- مراسل مصراوي: أسفرت قرعة سلاح الشيش (فردي رجال)، عن مواجهة ستجمع بين المصري علاء الدين ابو القاسم والألماني بينيامين كليبرينك بدور الـ 32. ومن المقرر أن تذاع المواجهة في تمام الخامسة وخمس دقائق من صباح غد الاثنين. وفي حالة تأهل أبو القاسم إلى منافسات دور الـ16، فمن المقرر أن يواجه الأمريكي مينهارت المصنف الأول على العالم جدير بالذكر أن علاء الدين أبو القاسم شارك هداية ملاك في رفع علم مصر بحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

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