- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن 11 دقيقة مضت حوادث وقضايا 10 زيارة
كتب – علاء عمران:
نجحت شرطة النقل والمواصلات في إعادة فتاة لأسرتها، بعد التواصل مع والدها وحضر لاستلامها من محطة قطار بورسعيد.
وكشفت التحقيقات أنه تلاحظ للخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بمحطة سكك حديد بورسعيد تواجد إحدى الفتيات بمفردها داخل أحد القطارات عقب وصوله إلى المحطة، وبمناقشة الفتاة عن مدى احتياجها للمساعدة نظراً لتواجدها بمفردها، أفادت بأنها (مقيمة بمحافطة الجيزة) وقررت ترك مسكن أهليتها لوجود خلافات أسرية.
على الفور تم تقديم كافة أوجة الرعاية للفتاة وأمكن التوصل لوالدها، وتم التواصل معه هاتفياً، وأفاد بحضوره لاستلام ابنته والتعهد بحسن رعايتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لتفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية وتفعيل الإجراءات اللازمة للتعامل مع المواقف ذات الطابع الإنساني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الشرطة تُعيد فتاة تركت مسكن أهليتها بسبب خلافات أسرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.