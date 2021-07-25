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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن 30 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة
طوكيو- (أ ش أ):
ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يقترب إعصار قادم من المحيط الهادئ من شرق وشمال شرق اليابان بعد غد الثلاثاء، وقد يصل إلى اليابسة في مناطق من بينها العاصمة طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الحالية.
وحذرت وكالة الأرصاد، وفقا لوكالة أنباء كيود اليابانية، من هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة وأمواج شديدة.
وأشارت إلى أن إعصار نيبارتاك كان يتحرك شمالا بسرعة 15 كيلومترا تقريبا في الساعة بالقرب من جزيرة ميناميتوري، على بعد نحو 1800 كيلومتر جنوب شرق طوكيو، حتى ظهر يوم الأحد.
ووفقا لــ”كيودو”، تمت بالفعل إعادة جدولة أحداث التجديف لأولمبياد طوكيو لتجنب أي اضطراب مُحتمل.
وقد يتسبب الإعصار في هبوب رياح تصل سرعتها إلى 126 كيلومترا في الساعة يوم الثلاثاء مع هطول أمطار تصل إلى 150 ملم في منطقة كانتو- كوشين التي تتضمن طوكيو.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأرصاد اليابانية: اقتراب إعصار من شرق وشمال شرق البلاد بعد غد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.