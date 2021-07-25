فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي أعربت الفنانة لقاء الخميسي، عن استيائها من تعرضها للتنمر من قِبل بعض متابعي صفحتها على موقع “فيسبوك”. وكتبت لقاء، عبر الصفحة: “أنا لقاء الخميسي.. كل لحظة وأصدقائي وأخواتي بخير وسلام.. الصفحة دي للتواصل والمحبة لأصدقائي اللي بيحبوني وأنا بحبهم.. للتواصل الإيجابي فقط”. أضافت: “أي متنمر أو حاقد أو حاسد مكانه مش هنا، الدنيا صعبة علينا كلنا ومحتاجين كلنا محبة ودفا علشان نعرف نكمل رحلتنا”. تابعت: “ابعدو عنّا بطاقتكم السلبية وفروها لأنفسكم، وللأسف اللي أعتقد أن كتير من المتنمرين مش عارفاها، أنكم مش عارفين تحبوا نفسكم وترضوا علشان كده سوادكم بيطلع على الآخرين.. الدنيا مش مستحملة ضغوط.. عالج نفسك وحب نفسك تحب الناس.. شكرا مرة تانية لكل حبايبي وأصدقائي وأخواتي من الداعمين والمحبين.. بحبكم كل الحب”. اختتمت: “الكلام موجه لأصحاب النفوس المريضة اللي قاموا بالتعليق على البوست السابق واضطريت آسفة إني أمسحه.. كل الحب والاحترام لأصدقائي المحترمين اللي في الصفحة”. من ناحية أخرى شاركت لقاء الخميسي في مسلسل “ضد الكسر”، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، وهو من بطولة نيللي كريم، مصطفى درويش، محمد فراج، تارا عماد، حمزة العيلي، وسيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج “العدل جروب”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “اضطريت آسفة إني أمسح البوست”.. لقاء الخميسي تتعرض للتنمر وهكذا علّقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.