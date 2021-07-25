فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 12:09 مساءً - دمشق- (بي بي سي): أعلنت وزارة الدفاع التركية أن جنديين تركيين قتلا وأصيب اثنان آخران في هجوم على عربتهم المدرعة في شمال سوريا، وأن القوات التركية أطلقت النار على الفور ردا على الهجوم. وقالت الوزارة في بيان لها على تويتر أمس إن “نيراننا العقابية ضد المواقع الإرهابية مستمرة”، مضيفة أن الهجوم وقع في المنطقة الحدودية التي نفذت فيها عملية “درع الفرات”عام 2016 لإبعاد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية السورية. وذكرت تقارير إعلامية أن الهجوم وقع في منطقة الباب. وتسيطر تركيا السيطرة على شمال غربي سوريا، ولديها وجود عسكري كبير هناك.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مقتل جنديين تركيين وإصابة إثنين آخرين في شمال غربي سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.