تراند الفن: بالصور| حفل جدة سوبر دوم في السعودية يجمع أنغام وتامر عاشور ومحمد الشرنوبي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتبت- منى الموجي:

أقيم مساء أمس على مسرح جدة سوبر دوم، في المملكة العربية السعودية، حفلا غنائيا جديدا، برعاية هيئة الترفيه التي يرأسها معالي المستشار تركي آل شيخ وتنظيم شركة بنش مارك، وجمع بين 3 فنانين مصريين: أنغام وتامر عاشور ومحمد الشرنوبي.

قدم الحفل سامي جميل ودينا يحيى وافتتحه المطرب محمد الشرنوبي، الذي أعرب عن سعادته البالغة باستقبال الجمهور السعودي له، وقال “لم أصدق أن لي كل هذه الجماهيرية في السعودية واني سأحظى بهذا الاستقبال، وأشعر كاني في بلدي الثاني”.

وقدم الشرنوبي مجموعة كبيرة من أغانيه وسط حماس شديد من الجمهور السعودي.

ثاني فقرات الحفل كانت مع المطرب تامر عاشور الذي قدم عددا كبيرا من أغنياته وسط تفاعل وحماس شديد أيضا من جمهور الحفل، وكان ختام الحفل مع النجمة أنغام التي غنت باقة متنوعة من أغانيها، كما قدمت أغنية مع المطرب محمد الشرنوبي.