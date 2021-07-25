تراند الفن: «الحصيني» يتوقع استمرار الحالة المطرية «تروية» على هذه المناطق

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 11:09 صباحاً - توقع الباحث في شؤون الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية “تروية” خلال الساعات القادمة في يومها الحادي عشر.

كما توقع الحصيني سقوط أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق عسير والباحة وجازان، وشرق مكة.

وأوضح أنه من المتوقع هبوب رياح متفاوتة على أجزاء من وسط وشرق وغرب المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، وعسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة، وأجزاء من منطقتي الجوف وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض، كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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