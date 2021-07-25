تراند الفن: تطبيق «كلوب هاوس» يعرض بيانات 3.8 مليار مستخدم للبيع في «الدارك ويب»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 11:09 صباحاً - كشف خبير أمني سويسري أن قاعدة بيانات هواتف مستخدمي تطبيق كلوب هاوس معروضة للبيع في “الدارك ويب”، لافتا إلى أن القاعدة تحتوي على 3.8 مليار رقم هاتف.

وأوضح الخبير الأمني السويسري مارك ريف في تغريدة على تويتر إلى أن هذه القائمة لا تتضمن أرقام مستخدمي التطبيق فحسب، بل أرقام أشخاص تمت مزامنة معلوماتهم من قوائم جهات اتصال مستخدمي التطبيق، بحسب العربية نت.

كما أشار إلى أن هناك احتمالات بنسبة كبيرة بأن الجميع مدرج في هذه القائمة حتى لو لم يكن لديه حساب في “كلوب هاوس”.

ويستخدم التطبيق أرقام الهواتف هذه للتحقق من عدد المرات التي يظهر فيها أصحابها في جهات اتصال أعضاء “كلوب هاوس” الآخرين، وبالتالي فحتى إذا لم تكن مهتما أصلا بالانضمام للتطبيق، فهو “يعرف جيدا” اسمك ورقم هاتفك الجوال وعدد أصدقائك على شبكته، وهو ما يعد انتهاكا للعديد من لوائح حماية البيانات.

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