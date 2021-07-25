تراند الفن: بريطانيا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أعلن خبراء في وكالة الصحة العامة بإنجلترا، الجمعة، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن خبراء الوكالة قولهم، إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن السلالة الجديدة تجعل اللقاحات أقل فعالية.وأضاف الخبراء أن معظم الحالات المصابة بالسلالة الجديدة، مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن خبراء وكالة الصحة العامة، يجرون اختبارات لفهم تأثير الطفرات على الفيروس بشكل أفضل.

وبحسب الوكالة، فإن 16 شخصا أصيبوا بالمتحور الجديد B.1.621 في بريطانيا، علما أن معظم الحالات ذات صلة بالسفر للخارج.

وأشارت الوكالة إلى أنه لا يوجد حتى الآن دليل على انتقال السلالة الجديدة بين المواطنين في بريطانيا، أو كونها أشد خطورة من السلالات المكتشفة سابقا.

وشددت الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في بريطانيا، جيني هاريز، على أهمية التطعيم في مواجهة كورونا والمتغيرات الناشئة عنه.

ورفعت إنجلترا تقريبا هذا الأسبوع كل القيود الصحّية المرتبطة بكوفيد-19، وذلك على الرغم من الارتفاع في عدد الإصابات الذي يثير قلق كثير من العلماء والمسؤولين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.