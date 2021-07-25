تراند الفن: محمد السيد يخسر ربع نهائي “سلاح المبارزة” بالأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏53 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 12 زيارة

القاهرة – مصراوي: لم تكتمل قصة الشاب محمد السيد صاحب الـ18 عاماً بالنجاح رغم الأداء المميز والبطولى في منافسات سلاح “المبارزة” بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”. وخسر محمد السيد أمام الأكوراني صاحب الـ37 عام الأوكراني إيجور رزلين في ربع نهائي “سلاح المبارزة” بعد مباراة كبيرة بنتيجة 15-13. وكان محمد السيد قد تأهل لربع النهائي، بعدما تجاوز الصيني مينجاهو لان بدور الـ16، وسبق وأقصى الفرنسي الشهير يـانـيـك بـوريـل بدور الـ32.

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