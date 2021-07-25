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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 33 دقيقة مضت أخبار مصر 12 زيارة
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء 28/7/2021 في تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي الإسكان الإجتماعي بالمجاورة (30) بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.
وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 235 : 241، اليوم الاحد 25/7/2021، والقطع من 242 : 248، غدا الإثنين 26/7/2021، والقطع أرقام 249 ، 251، 253، 257، 259 ،261 ، 262، يوم الثلاثاء 27/7/2021، وتخصيص يوم الأربعاء 28/7/2021، لمن تخلف عن الإستلام في المواعيد السابقة.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه على العميل الفائز بقطعة أرض التوجه لبنك التعمير و الإسكان لإنهاء إجراءات البنك واستلام خطاب للجهاز يفيد بسداد المستحقات المالية ثم التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز لإستكمال باقي الإجراءات في اليوم المحدد للإستلام، ومعه صورة بطاقة الرقم القومي له + الأصل للإطلاع وصورة بطاقة الرقم القومى للزوجة، وفي حال الوكيل يتم تسليم أصل توكيل إدارة سارى للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية، والتوقيع على محضر الإستلام.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. بدء تسليم دفعة جديدة من أراضى الإسكان الاجتماعى بالحى السادس بدمياط الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.