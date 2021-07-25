تراند الفن: مباشر أولمبياد طوكيو.. مصر 0-0 الأرجنتين.. القائم يتصدى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 11:09 صباحاً - متابعة- عمر قورة:
زوار مصراوي الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مصر والأرجنتين المقامة على ملعب “قبة سابورو” في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أولمبياد طوكيو 2020.
وكان منتخب مصر تعادل سلبيا مع نظيره الإسباني في أول مباراة، بينما خسر منتخب الأرجنتين أمام أستراليا بثنائية نظيفة.
ملخص المباراة:
دخل منتخب الأرجنتين في أجواء المباراة سريعا ومارس الضغط مبكرا على منتخب مصر في أول خمس دقائق من عمر اللقاء، وسط تراجع لاعبي الفراعنة في منقطتهم.
وجاء أول تهديد في الدقيقة الخامسة بعدما أطلق أدولفو جاييتش مهاجم الأرجنتيني تصويبة صاروخية من مسافة بعيدة لترتطم بالقائم الأيسر لمرمى الحارس محمد الشناوي.
وفي الدقيقة الـ13، أهدر رمضان صبحي فرصة هدف لمنتخب مصر بعدما حصل على الكرة من صلاح محسن في هجمة مرتدة سريعة ليسدد وسط المدافعين تسديدة أرضية من داخل المنطقة لكن تصدى لها حارس الأرجنتين.
واصل منتخب مصر ضغطه على منتخب الأرجنتين وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الـ17 لولا ارتطام تسديدة أحمد ياسر ريان من داخل المنطقة بأقدام مدافعي التانجو.
تشكيل مصر: محمد الشناوي، كريم العراقي، محمود حمدي “الونش”، أحمد حجازي، أسامة جلال، أحمد فتوح، أكرم توفيق، عمار حمدي، رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان، صلاح محسن.
تشكيل الأرجنتين: جيريميز ليديزما، برافو، فاكوندو ميدينا، نيوان بيريز، هرنان دي لا فونت، فاوستو فيرا، مارتن باييرو، بيدرو دي لا فيجا، ألكسيس ماك أليستير، نزيكال باركو، أدولفو جاييتش.
وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مباشر أولمبياد طوكيو.. مصر 0-0 الأرجنتين.. القائم يتصدى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.