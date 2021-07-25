تراند الفن: تعرف على أوقات العمل في محطات الفحص الدوري للسيارات بمناطق المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، اليوم الأحد، عن أوقات العمل في محطات الفحص في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الإدارة أن فترة عمل محطات الفحص الرياض1 والرياض 2، ومحطتي جدة 1، وجدة 2، ومحطات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والهفوف، وأبها، والطائف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والخرج، وجازان، ونجران، وينبع، وحفر الباطن، ستكوت بدءاً من الساعة الـ7 صباحاً حتى الساعة الـ11 مساءً، من الأحد إلى الخميس، أما يوم السبت فستكون من الساعة الـ7 صباحاً حتى الساعة الـ10 مساءً.

أما فترة عمل محطات الجوف، وبيشة، والمجمعة، والباحة، ومحايل عسير، وعرعر، والقريات، ووادي الدواسر، والخفجي، والخرمة، والرس، فستكون من الساعة الـ7 صباحاً إلى الساعة الـ4 عصراً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة الـ7 صباحا إلى الساعة الـ2 ظهراً يوم السبت.

علماً بأن المحطة تتوقف عن العمل لأداء الصلاة لمدة 30 دقيقة لكل فريضة حسب نظام العمل.

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