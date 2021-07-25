تراند الفن: “المفاجآت مستمرة”.. محمد السيد يتأهل لربع نهائي “سلاح المبارزة”

القاهرة – مصراوي:

واصل محمد السيد، صاحب الـ18 عاماً المفاجآت في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” وتأهل لربع نهائي منافسات “سلاح المبارزة”.

وكان محمد السيد قد نجح في إقصاء الفرنسي الشهير يـانـيـك بـوريـل بعد الفوز عليه بنتيجة 15-11 في دور الـ32 من المنافسات.

ونجح محمد السيد في الفوز أمام الصيني مينجاهو لان بدور الـ16 بنتيجة 15-9، ليتأهل لربع النهائي ويواصل مشواره في الأولمبياد.

ومن المقرر أن يلعب محمد السيد أمام الأوكراني إيجور رزلين الساعة 9.20 اليوم الأحد.