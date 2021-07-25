تراند الفن: اللجنة الأولمبية: “وصولنا للأولمبياد بطولة ونتعجب من اللي بيتكتب على السوشيال ميديا”

كتب- محمد خميس:

قال أحمد الأحمر، المنسق الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية، إن مجرد الوصول للأولمبياد يعتبر بطولة في حد ذاته، حيث أن ذلك يعني أننا أبطال قارتنا وهناك مستويات أعلى من المنتخب، متابعًا: “محتاجين ندي لاعبيتنا دافع معنوي وتفائل ومنحسسهمش أننا بنخسر كل يوم”.

وأضاف “الأحمر” في حواره عبر “زووم” لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأحد، أن هناك تطور كبير وملحوظ في الرياضة، والدليل أن بعثة مصر تضم 134 لاعب ولاعبة وهي من أكبر البعثات بين الدول فى الاولمبياد، وهو دليل على أن المصريين مسيطرين على مستوى القارة الأفريقية أو العربية، قائلًا: “الـ 134 لاعب مش هيفوزوا بالميداليات ولكن هناك تصنيفات للاعبين”.

وتابع، أنه يتعجب مما يكتب على السوشيال ميديا في الفترة الحالية، قائلًا: “مستغرب اللي بيتكتب وإحباط اللاعبين”.