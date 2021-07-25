نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم تخفيضات حتى 70% لفترة محدودة hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم المتميزة المقدمة لكم من سلسلة هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، وتلك العروض تعتبر من اقوي العروض التي موجودة في المملكة، وتلك العروض تحتوي على العروض على تخفيضات مميزة تصل إلى 70% على بعض المنتجات، وتستمر تلك العروض حتى يوم 17 من ذو الحجة أو حتى نفاذ الكمية، وسنتعرف في السطور التالية على بعض المنتجات التي عليها عروض مميزة.

عروض بنده

تحتوي عروض بنده اليوم على حليب طويل الأجل كامل الدسم الربيع بسعر 20.95 ريال بدلا من 36.95 ريال، ويوجد حليب الربيع طويل الأجل بالنكهات بسعر 16.95 ريال بدلا من 26.95 ريال، ويوجد حلاوة طحينية سادة حلواني أخوان بوزن 1 كيلو بسعر 19.95 ريال بدلا من 31.95 ريال، ويوجد حليب مجفف كامل الدسم أنكور بوزن 2.5 كيلو بسعر 54.95 ريال بدلا من 88.95 ريال، ويوجد حليب مجفف فريشكو بوزن 2.25 كيلو بشعر 33.95 ريال بدلا من 42.95 ريال، ويوجد حليب محلي عبوة ضاغطة نستله وزم 450 جرام بسعر 24.95 ريال بدلا من 35 ريال، ويوجد قشطة المراعي وزن 170 جرام للعبوة بسعر 9.95 ريال بدلا من 15.80 ريال عد 4 عبوة، ويوجد حليب مبخر القوس 6*170 بسعر 12.95 ريال بدلا من 14.95 ريال للمجموعة، ويوجد حليب مبخر الخير وزن 170 جرام للعبوة بسعر 8.95 ريال بدلا من 12.50 ريال عدد 5 عبوة، ويوجد حليب مكثف محلى رويال شيف وزن 390 جرام للعبوة بسعر 8.95 ريال بدلا من 10.50 ريال عدد 2 عبوة.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض هايبر بنده على عسل زهرة الاكاسيا الشفاء وزن 500 جرام بسعر 41.95 ريال بدلا من 77.95 ريال، ويوجد عسل طبيعي جرين فارمز وزن 500 جرام بسعر 22.95 ريال بدلا من 31.95 ريال، ويوجد عسل الغابة السوداء لنجينيز وزن 2.5 كيلو بسعر 325.95 ريال بدلا من 372.50 ريال، ويوجد زبدة سمسم حلواني وزن 360 جرام بسعر 14.95 ريال بدلا من 17.95 ريال.

هايبر بنده

وتحتوي عروض بنده اليوم على عروض على المشروبات، حيث تحتوي على بيبسي أو سيفن أب أو ميريندا حمضيات سعة 2.2 لتر بسعر 14.50 ريال بدلا من 15.20 ريال عدد 2 زجاجة، ويوجد كوكا كولا علب بسعر 49.95 ريال بدلا من 56.95 ريال للمجموعة، ويوجد كوكا كولا زيرو أو لايت علب بسعر 29.95 ريال بدلا من 33.95 للمجموعة.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة عروض بنده اليوم الممتدة حتى يوم 17 من ذو الحجة أو حتى نفاذ الكمية.