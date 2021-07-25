نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده لـ 25 يوليو وخصم 65% ضمن عروض بنده الأسبوعية في مجله بنده في موقع بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد بنده ماركت Hyper Panda من أوائل الماركتات التي تم انشاؤها في المملكة العربية السعودية، ومن بعدها وقد توسع بشكل كبير في معظم مدن دول الخليج العربي، وفي مصر، حيث يعد الأن من أكبر سلاسل المحلات الموجودة في الوطن العربي، والأكثر اقبالاً من قبل المواطنين العرب، حيث يتردد عليه مئات الألاف يومياً، وهذا يرجع إلى أسعار سلعه المميزه، وكذلك تقدم عروض هايبر بنده يومياً أفضل الأسعار على معظم السلع لديهم، وسوف نعرض لكم في هذه المقالة عبر موقع ثقفني جديد عروض بنده، فتابعونا.

عروض هايبر بنده لأخر أسبوع في يوليو بالسعودية

يقدم هايبر بنده Panda market كما هو موضح بالصورة أفضل العروض على المنتجات الغذائية من أعلى الماركات، ومنها: خصم على سعر عبوة الكيلو الكامل من برجر السنبلة، كما يقدم خصم آخر على سعر عبوات رقائق البف بيستري من السنبلة، وكذلك على رقائق السبرينج رولز، كما يقدم خصم خاص على سعر البراتا السادة ماركة السنبلة.

عروض بنده الأسبوعية في المملكة

يقدم هايبر بنده أيضاً خصومات عديدة على سعر: عجينة الكنافة، وشرائح عجينة البقلاوة، كما يقدم خصم مميز على سعر عجينة الجلاش الفاخرة من نفس الماركة، وعلى عبوات بامية ريزو، وكذلك على عبوات البروكلى درجة أولى، وعلى الخضروات المشكلة من السنبلة، وعلى مكعبات الثوم المهروسة ماركة السنبلة.

عروض بنده اليوم وبنده اون لاين

يقدم هايبر بنده أقوى العروض على: سعر برجر لحم البقر الجامبو من الكبير Al Kabeer، كما يتوفر خصم خاص على سعر الفطائر السادة من الكبير، وعلى عبوات كباب الدجاج التركي من الكبير، وأيضاً على كعك البطاطس من الكبير، وكذلك على برجر الدجاج المغلف بالخبز من الكبير، كما يقدم خصم متميز على سعر لحم الدجاج المفروم من الكبير، وعلى أصابع الجبنة الموتزاريلا من الكبير، كما يقدم خصم على سعر عبوات كريزي قطع الدجاج من الكبير Al kabeer، وعلى غيرها من المنتجات الغذائية في جميع فروعه بالدمام، وجدة، وبالمدينة المنورة، وفي الرياض، وخارج المملكة في جميع دول الخليج العربي، ومصر.