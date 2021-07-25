نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رنين لأدوات المطبخ يوم الإثنين 26 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم رنين عروض قوية مع تخفيضات كبيرة ولرنين فروع منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وتقدم رنين عروض يوميه مثل عروض يومي الأحد والإثنين 25 و26 يوليو الجاري للموبايلات والإلكترونيات كما تقدم عروض ساعة مميزة حيث يتم تخصيص مجموعة من العروض لمدة ساعة محددة لتقديم أقوي الخصومات وعبر هذا المقال نطلعكم على عروض رنين لأدوات المطبخ ليوم الإثنين 26 2021.

عروض رنين يوم الإثنين 26 يوليو لأدوات المطبخ

تقدم رنين طقم صواني فرن بونيرا تركي جرانيت مكون من ثلاث قطع مستديرة بمقاسات مختلفة حيث تقدم بسعر 449 جنيه.

لكل من يعشق الجمال والأناقة في صواني التقديم تقدم رنين صينية سيلفر مرأة مستطيلة وجاءت بمقاس 40 في 30 ولها حرف عالي يد وردة وبأرجل فخمة جداً وبسعر 525 جنيه فقط.

باشا بتشي طقم كاس عصير زجاج مشكل تويست تركي عدد 48 قطعة مدهب بسعر 849 جنيه.

كما تقدم رنين عروض على العديد من أطقم الحلل المختلفة بأشكال وألوان متعددة وبمقاسات مختلفة وبأسعار تنافسية ومتنوعة تناسب جميع الفئات.

الحقي العرض واحصلي على جريل تيفلون جراندي كوك مقاس 28 بسعر 179 جنيه.

تقدم رنين في عروضها ليوم الإثنين 2 طقم عشاء اركوبيركس كل طقم مكون من 46 قطعة بألوان مختلفة حيث جاء سعر الطقم الواحد 1299 جنيه وكل هذا إلى جانب عدد من أطقم الكاسات وأطقم العصير المتوفرة بالعروض المقدمة.

عروض رنين ليوم الإثنين على بعض الأدوات الأخري

يوجد برنين عروض على بعض أدوات الزينة والديكور حيث توجد ساعة حائط بلاستيك مستديرة ذات شكل مميز ورائع وساعة حائط خشب تجميع ديكوري جميلة المنظر كما تقدم عدد من أدوات الزينة مثل فازه شكل جزع شجرة متوفرة بألوان مختلفة كما يوجد تبلوه مودرن خشب ثلاث قطع وهذا إلى جانب بعض الأدوات الأخري التي جاءت بالعرض سنوضحها لكم في صور العروض مع أسعار كلاً منها.

وكانت تلك هي عروض رنين لأدوات المطبخ ليوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري قد ذكرناها لكم مع إدراج الصور للتوضيح أكثر وسوف نطلعكم على كل ما هو جديد عبر مقالاتنا.