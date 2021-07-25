نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رنين للموبايلات والإلكترونيات يومي الأحد والإثنين 25 و26 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم رنين عروض الموبايلات والإلكترونيات المتوفرة بجميع عروض رنين المنتشرة في كل مكان بمصر حيث تقدم العديد من العروض المميزة للموبايلات وبأسعار مختلفة تناسب الجميع مع تقديم مجموعة من أفضل وأجود أنواع الموبيلات التي توجد في مصر كما تقدم عدد من الإلكترونيات المتنوعة في عروضها ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على عروض رنين المقدمة ليومي الأحد والإثنين الموافق 25 و 26 يوليو الجاري للموبايلات والإلكترونيات. عروض رنين للموبايلات مع خصومات كبيرة موبايل هواوي نوفا 7 بسعر 3999 جنيه وكان السعر قبل العرض 4299 جنيه ومن مواصفاته شاشة بمقاس 6.4 بوصة ورام 8 جيجا ونظام تشغيل أند رويد 10.

موبايل سامسونج جالكسيA72 بسعر 7777 جنيه بدلاً من 7999 جنيه.

موبايل انفنيكس هوت 10s بسعر 2349 جنيه وكان السعر قبل العرض 2555 جنيه بشاشة كبيرة وكاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد مع كاميرا أمامية.

موبايل إنفنيكس هوت 10 بلاي بسعر 1999 جنيه وكان السعر قبل العرض 2175 جنيه الهاتف يدعم شريحتين اتصال كما يدعم شبكات الاتصال الجيل 2، 3، 4.

موبايل هواويY9A بسعر 3999 جنيه حيث كان السعر قبل العرض 4299 جنيه مواصفاته شاشة عالية الجودة مع كاميرا خلفية رباعية الأبعاد وكاميرا أمامية وسعة بطارية 4200 مللي أمبير.

موبايل سامسونج جالكسيA52 بسعر 6199 جنيه وكان السعر قبل العرض 6549 جنيه كما يتوفر موبايل سامسونج جالكسيA52 بمساحة تخزينية مختلفة وجاء سعره 5555 جنيه بدل من سعر 5777 جنيه ومن مواصفات هاتف سامسونج جالكسي بطارية سعة 4500 مللي أمبير ونظام تشغيل أند رويد 11. عروض رنين للإلكترونيات يوجد بالعرض باور بانك بسعة 20000 ميللي أمبير بسعر 329 جنيه وكان السعر قبل العرض 399 جنيه وذلك حتي تتمكن من شحن بطارية هاتفك في أي مكان وأي وقت.

كما يتوفر أيضاً اسبيكر بلوتوث بسعر 329 جنيه حيث كان سعره قبل العرض 399 جنيه.

طقم صب 2 سماعة حيث تقدمه رنين في عروضها بسعر 1149 جنيه وكان السعر قبل العرض 1299 جنيه.

سماعة موبايل بلوتوث بسعر 249 جنيه وكان السعر قبل العرض 299 جنيه وتوجد أيضاً سماعة بلوتوث جاءت بسعر 329 جنيه وكان السعر قبل العرض 399 جنيه ويتوفر العديد من العروض الأخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض رنين للموبايلات والإلكترونيات يومي الأحد والإثنين 25 و26 يوليو 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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