نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم 25 يوليو وحتى آخر الشهر ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية في مجله بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده العديد من العروض، والتخفيضات على جميع المنتجات الغذائية في هايبر بنده اليوم بجميع فروعه بالمملكة العربية السعودية، وخارجها في جميع مدن دول الخليج العربي، ومصر، وتعتبر عروض بنده اليوم 25 يوليو، ولمدة أسبوع في فروعه بالمملكة العربية السعودية هي الأقوى منذ بداية الصيف، وإليكم تفاصيل عروض هايبر بنده من مجله بنده في موقع بنده، وبنده اون لاين.

عروض بنده السعودية

نقدم لعملاء بنده Panda الكرام تفصيلا بعروض بنده من اليوم، ولمدة أسبوع كامل، ومن بينها: خصم على سعر شرائح الجبنة شرائح الجبنة الشيدر لساندويتشات البرجر، والجبنة قليلة الدسم من ماركة البقرة الضاحكة La vache quirit، كما يقدم الماركت خصم مميز على سعر كريمة الخفق، وكريمة الطبخ من بوك Puck، كما يقدم الهايبر خصم على سعر شبيهة الجبنة الكريمي، والجبنة الشيدر القابلة للدهن من ماركة بينار Pinar، ويتوفر أيضاً لدى الهايبر خصومات عديدة على أسعار الجبنة الشرائح من برايد Pride، ويقدم الماركت أيضاً أفضل الخصومات على أسعار عصير داناو بالحليب Danao.

عروض هايبر بنده الأسبوعية Hyper Panda

ويقدم الهايبر أيضاً العديد من الخصومات على أسعار اللبنة المميزة المذاق من بينار، كما يقدم الهايبر خصومات جديدة على أسعار زبادي ندى الطازجة كاملة الدسم Nada، وكذلك تخفيض مميز على سعر الزبادي اليوناني بالعسل من ندى Nada.

عروض هايبر بنده في موقع بندة

نستكمل مع حضراتكم أقوى عروض هايبر بنده بعد عيد الأضحى، ومنها: خصومات مميزة على أسعار الجبنة الموتزاريلا المبشورة من فرسانا Forsana، كما يقدم الماركت خصومات عديدة على أسعار اللبنة الكاملة الدسم من حلواني Halwani، وكذلك خصومات مميزة على سعر الجبنة الموتزاريلا المبشورة من بينار، وعلى الجبنة الموتزاريلا المبشورة من بوك Puck، وأيضاً خصم خاص على سعر الجبنة الكريمة من البقرة الضاحكة، كما يتوفر خصم خاص على سعر الجبنة القشقوان من ماركة السنبلة Al Sunbulah، ويتوفر أيضاً لدى الماركت خصم خاص على سعر الجبنة الكريم من أبو البلد، وكذلك على الجبنة المثلثات من نفس الماركة الشهيرة.