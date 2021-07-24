انت الان تتابع تفاصيل خبر عمره 11 عام.. أصغر عريس في العالم يشغل مواقع التواصل الاجتماعي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصغر عريس في العالم كان هذا هو اللقب الذي أطلقه رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الطفل العراقي الذي تزوج وعمره لم يتجاوز الـ11 عامًا، وذلك بناءً علي إصرار والدته على أن تراه عريسًا قبل أن تموت بحسب قولها، وقد أشعل فيديو العريس الأصغر في العالم مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر العريس وهو سعيد بالزواج، موضحًا أنه كان يتمنى الزواج قبل ذلك ونصح من لم يتزوج بالزواج.

أصغر عريس في العالم

ووفق أحد الزعماء العشائرين في العراق، فإن مثل هذه الزيجات منتشرة بشكل عام في المجتمع، وخاصةً مجتمعات العشيرة والقبيلة، وهناك سعي دائم لمنع هذه الزيجات، ولكن في بعض الحالات، مثل هذه الحالة المذكورة، يكون هناك إصرار من الوالدين على هذا الزواج، إما للخوف على البنات مثلاً من سلوك غير مقبول في المستقبل، أو لأسباب أخرى تتعلق بمسألة الأرزاق.

وحاز العريس الصغير على لقب أصغر عريس في العالم، وتناولت جميع وسائل الإعلام خبر زفافه، وظهرت والدته معه في العديد من مقاطع الفيديو، والتي كانت سعيدة بزواجه، وقالت أنه صممت على زواج ابنها في العمر الصغير لأنها تريد أن ترى أولاده في حياتها وقبل أن تموت، وقال أصغر عريس في العالم، والذي يسكن في دولة العراق الشقيقة، أن ينصح جميع الشباب بالزواج، مؤكداً سعادته بالزواج، وأضاف أنه من لم يتزوج يخسر عمره كله.

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ونصح الزعيم القبلي سعد الخزعلي الحكومة والوزارات المعنية ورجال الدين بإطلاق حملة لمنع مثل هذه الزيجات، وتوضيح مخاطر الزواج المبكر، وطالب بضرورة تدخل القضاء ومجلس النواب في هذا الأمر ووضع عقوبات تكون رادعة لهذه الظاهرة، وهي ظاهرة الزواج المبكر.