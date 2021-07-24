شوف عروض جرير اليوم خصومات تصل ل 60% تسوق الآن بسرعة

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عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية، يوفر لك متجر جرير خصومات على جميع الأجهزة الذكية الحديثة التي تدعم الجيلين الرابع والخامس، لأن جرير توفر لك أنواعًا مختلفة من أجهزة الموبايل والهواتف الذكية، وهي أقوى فئة بين جميع الهواتف حسب الماركات العالمية من الهواتف المحمولة، توفر لك الشركة هواتف محمولة من أشهر الماركات العالمية مثل Nokia و Oppo و Rimley و Lenovo و Apple والعديد من الشركات العالمية الأخرى، في هذا المقال نستطيع أن نقدم لك مجموعة من العروض التي يمكنك الحصول عليها من أسواق جرير.
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عروض جرير السعودية
خصومات جرير لا يوفر سوق جرير ذلك فحسب، بل يوفر لك أيضًا ميزة الدفع بالتقسيط، ولكن يخضع لجميع الشروط الخاصة، بغض النظر عن نوع الهاتف الذي ترغب في الحصول عليه، يمكنك الذهاب إلى جرير لشراء واسترداد العروض والخصومات الخاصة التي تنطبق على جميع الدورات والعروض الخاصة.
تخفيضات جرير الأسبوعية
تنزيلات جرير على الهواتف الذكية:
- عروض جرير اليوم Samsung Galaxy S 21 Ultra, 256 GB, Phantom Silver, 5G، بسعر 4699 ريال سعودي بدلاً من 5399 ريال سعودي.
- خصومات جرير Samsung Galaxy S 21 Ultra, 256 GB, Phantom Black, 5G، بسعر 4699 ريال سعودي بدلاً من 5399 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير Samsung Galaxy Z Fold 2, 256GB, Mystic Black, 5G، بسعر 6199 ريال سعودي بدلاً من 7999 ريال سعودي.
- OPPO A93, 128GB, Matte Black, 4G LTE، بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1199 ريال سعودي.
خصومات جرير الأسبوعية
- عروض جرير اليوم OPPO Reno 5 Pro, 256 GB, Galactic Silver, 5G، بسعر 2799 ريال سعودي.
- خصومات جرير OPPO A73, 128 GB, Orange, 4G LTE، بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 949 ريال سعودي.
- OPPO A54, 128 GB, Black, 4G LTE، بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 849 ريال سعودي.
- OPPO A94, 128GB, Fluid Black, 4G LTE، بسعر 1099 ريال سعودي بدلاً من 1199 ريال سعودي.
- Huawei Mate 40 Pro, 256 GB, Silver, 5G، بسعر 3699 ريال سعودي بدلاً من 4099 ريال سعودي.
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