شوف عروض العثيم والخرج الأسبوعية حتى نهاية شهر يوليو وخصومات العثيم 70%

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عمر شويل - جدة تعد عروض العثيم ماركت من أفضل العروض الموجودة في ماركتات الوطن العربي كله، حيث يقدم أفضل الأسعار بالإضافة إلى وجود أفضل الماركات لديه على والخامات من كل السلع، والمنتجات، وكذلك تنتشر فروع هايبر العثيم بجميع مدن الدول العربية، وخاصة مدن دول الخليج العربي، وسوف نشرح لكم في هذه المقالة أحدث عروض هايبر العثيم بالتفاصيل.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية

يتوفر لدى هايبر العثيم العديد من الخصومات، والتخفيضات على جميع السلع الغذائية، ومنها: خصم خاص على سعر زيت هالي دوار الشمس بحجم الـ 1.5 لتر، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر الدجاج المجمد الكامل من ماركة ساديا Sadia، كما يتوفر أيضاً خصم آخر على سعر العبوة الكبيرة من تمور روتانا، وعلى العبوة المشكلة من الكحك، والبيتي فور الدوبليكس مميزين المذاق، كما يتوفر أيضاً عروض مميزة على عبوات شكولاتة جالاكسي جواهر مميزة المذاق.

عروض هايبر بنده اليوم Hyper Panda

يتوفر لدى هايبر ماركت العثيم العديد من الخصومات، والتخفيضات المميزة على السلع الغذائية الأخرى مثل: عروض العثيم على تمر خلاص، كما يتوفر خصم خاص على عجينة التمر المميزة، وعلى تمر صقعي، كما يتوفر خصم خاص على سعر التمر من خلاص الاحساء مكتوز، ويتوفر أيضاً خصم على تمر نبوت سيف فاخر من مكنوز، وكذلك على سعر تمر تمارة رشودية.

عروض وتخفيضات هايبر عبدالله العثيم

نستكمل مع حضراتكم آخر تخفيضات هايبر العثيم على: عبوة الكيلو الكامل من تمر تمارا السكري، وكذلك على تمر انتاج النخيل خلاص القصيم مكنوز، وعلى التمر السكري المتميز المذاق من مكنوز، وعلى الكرتونة الكبيرة من التمر السكري الطازج، وكذا على تمور عجوة المدينة Al Madinah، كما يتوفر تخفيض خاص من العثيم على تمر تمارا السكري الرطب المميز Tamarah.

فروع ومواعيد عمل هايبر العثيم في السعودية

يتواجد العديد من الفروع لهايبر بنده في جميع مدن المملكة العربية السعودية، مثل: في الرياض، والمدينة المنورة، وفي جدة، والدمام، ويفتح الماركت أبوابه طوال أيام الأسبوع كاملة صباحاً، ومساءاً، وكذلك خلال العطلات الرسمية.