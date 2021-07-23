انت الان تتابع تفاصيل خبر رسالة قد تقلب حياتك.. مسابقة الحلم تعلن سحبها القادم على 125 ألف دولار ومفاجآت جديدة منتظرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت مسابقة الحلم بشكل رسمي عن قيمة سحبها القادم والذي يبلغ 125 ألف دولار أمريكي، كما هناك جائزة أخرى قدرها 100 ألف دولار، أعلن عنها رسمياً الإعلامي مصطفى الأغا، خلال السحب الماضي، وأكد أن هناك مفاجآت مذهلة خلال جوائز الحلم 2021، وأضاف أن المفاجآت غير متوقعة ولن يتخيلها أحد.

مسابقة الحلم تعلن سحبها القادم على 125 ألف دولار

وكانت أولى مفاجآت الحلم هذا العام في رأس السنة بالسحب على مليون دولار أمريكي، ثم جرى سحب ثاني على 125 ألف دولار، وسحب ثالث على 250 ألف دولار، وسحب رابع على 500 ألف دولار، وسحب خامس وهو السحب الماضي الأخير على 250 ألف دولار، أما السحب القادم فيكون على جائزتين إحداهما 125 ألف دولار والثاني على 100 ألف دولار.

وأعلن مذيع مسابقة الحلم 2021 أن من ضمن مفاجآت الحلم في الموسم الـ15 للعام الجاري، هو الإعلان عن السحب على منزل الأحلام بأفضل جزر اليونان، وسوف يتأهل كل المشتركين على السحب على بيت الأحلام باليونان.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2021

وكل الذين ربحوا بمسابقة الحلم أرسلوا فقط رسالة إلى المسابقة، وكان الحظ حليف البعض، وصار كل من ربح جائزة هذا العام مليونيراً، وللإشتراك في الحلم 2021 اتبع الخطوات التالي.

1- الدخول إلى هذا الرابط.

2- تسجيل رقم التلفون.

3- الضغط على أيقونة اشترك.

بهذا أصبحت من المشتركين في الحلم 2021 وما عليك بعد ذلك إلا الإجابة على بعض الأسئلة التي ستصلك، وكلما أجبت على عدد أكبر من الأسئلة بشكل صحيح كلما زادت فرصك في الفوز في مسابقة الحلم 2021.