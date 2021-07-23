تراند الفن: أحمد فلوكس عن تصريحات إيمان البحر درويش: “الفنان اللي بيبعد عن فنه بيموت نفسيًّا”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 23 يوليو 2021 11:13 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

طالب الفنان أحمد فلوكس، باحتواء أفعال الفنان إيمان البحر درويش، مؤكدا أنه “في أشد الحاجة للدعم لمروره بحالة نفسية سيئة”.

ونشر فلوكس، صورة إيمان البحر عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، وعلّق بكلمات نقلها عن أحد الصحفيين، وفيها: “مطلوب من وزيرة الثقافة ونقيب الموسيقيين وأبناء جيل إيمان البحر درويش احتواء أفعاله، فهو في أشد الحاجة للدعم وواضح جداً مروره بحالة نفسية سيئة”.

أضاف: “بلاش نضغط على الناس لحد ما تنفجر، بلاش نولع فيهم عشان الترند والشير واللايك، كلنا بنغلط والرجل بعد آخر لقاء لي معه في شهر رمضان الماضي كان واضح عليه جداً تأثره بمضاعفات ما مرّ به من أزمات صحية”.

تابع: “يارب نفهم ويكون قلبنا فيه شيء من الرحمة كصحفيين وجمهور ومسؤولين عن الثقافة والفن في هذا الوطن الكبير”.

واختتم فلوكس: “كلمة لوجه الله والإنسانية.. منقول عن أحد الصحفيين وأنا مؤيد جدا.. لأن الفنان بعيد عن فنه وإبداعه بيموت نفسيا”.

كان الفنان إيمان البحر درويش تحدث في بث مباشر عبر “فيسبوك” مساء الخميس، عن تعرضه لظلم منذ ظهوره في الوسط الفني، وتطرق لموضوعات أخرى أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه؛ أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية (السينمائية والتمثيلية والموسيقية)، برئاسة الفنان عمر عبد العزيز، بيانا استنكر فيه تلك التصريحات، وهو ما فعلته أيضا نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان هاني شاكر.