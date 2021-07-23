فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 23 يوليو 2021 11:13 مساءً - نيويورك – (د ب أ):
أدان مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، خطط تركيا المعلنة مؤخرا لإعادة فتح منطقة منتجع فاروشا الشاطئي في شمال قبرص الذي ظل مغلقاً منذ نزاع عام 1974 الذي قسم الجزيرة إلى شطرين.
ووافق مجلس الأمن الدولي على بيان مشترك يدعو تركيا وشمال قبرص إلى إعادة توجيه مسارهما, قائلا إن أعمالهما تعد تحديا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الجزيرة .
وأعلن خطة فتح المنتجع يوم الثلاثاء الماضي رئيس قبرص الشمالية إرسين تتار والرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذي أشاد بها واصفا الحدث بأنه ” حقبة جديدة ” بالنسبة لمنطقة فاروشا المتنازع عليها .
وتم اغلاق فاروشا أو ماراس باللغة التركية وظلت غير مأهولة منذ الحرب التي قسمت قبرص إلى شمال تسيطر عليه تركيا وجنوب تسيطر عليه اليونان عندما غزت القوات التركية الجزيرة في أعقاب انقلاب يوناني لضم الجزيرة .
وقال مجلس الأمن في البيان إن الاتفاقات السابقة تتطلب تفويضا من الأمم المتحدة قبل إعادة تسوية وضع فاروشا.
ومن المتوقع أن يتم تبني النص رسميا في اجتماع يعقد في وقت لاحق اليوم .
وأصبحت قبرص بأكملها عضوا في الاتحاد الأوروبي في عام 2004، ولكن قانون الاتحاد الأوروبي لا يسري إلا في الجزء الجنوبي من الجزيرة حتى إعادة التوحيد المحتملة.
وتعترف تركيا وحدها بشمال قبرص كدولة كاملة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مجلس الأمن الدولي يدين خطة تركيا لإعادة فتح منتجع شمال قبرص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.