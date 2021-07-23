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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 23 يوليو 2021 11:13 مساءً - كتب- محمد نصار:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة انتباه المحافظات والأجهزة المعنية من أجل الحفاظ على ما يجرى تطويره ومنع التعدي عليه.
وقال السيسي، خلال تفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة “معًا نبني المستقبل” بالإسكندرية: بحيرة كينج مريوط يتم تطهيرها بشكل كامل، ولازم الناس تبقى منتبهة.
وتابع السيسي: وأنا جاي بالطيارة لقيت ناس على المزارع السمكية بتردم، لأ.. مش هيحصل الكلام ده تاني.. أرجو نتوافق ويبقى في فهم مشترك علشان نرجع كل حاجة زي ما كانت وأحسن.
واختتم الرئيس: محافظ الإسكندرية يراجع التخطيط بتاعه وعنده وزارة الإسكان تديله الخبرة والمشورة اللازمة لتخطيط الأراضي في المحافظة، وأنا جاي مش حاسس إن إيد الدولة موجودة في التخطيط وتنظيم الكلام.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: موجهًا بإزالة التعديات.. السيسي: وأنا جاي بالطيارة شوفت حاجة غريبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.