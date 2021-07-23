فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 23 يوليو 2021 11:13 مساءً - واشنطن – (د ب أ): حذرت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية من إفلاس الحكومة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية بحلول أكتوبر المقبل إذا لم يوافق الكونجرس على رفع سقف الدين العام الأمريكي. وأضافت يلين أن وزارة الخزانة ستبدأ يوم 30 يوليو الحالي اتخاذ خطوات خاصة لتجنب تجاوز سقف الدين العام، مع انتهاء فترة تعليق الالتزام بالسقف التي استمرت عامين. وقالت وزيرة الخزانة في رسالة موجهة إلى أعضاء الكونجرس إن هناك سيناريوهات ستستنفد فيها الوزارة الإجراءات الخاصة وتفقد السيولة النقدية “بعد قليل من عودة الكونجرس من العطلة في سبتمبر المقبل”، مشيرة إلى أن السيولة النقدية والإجراءات الخاصة لدى وزارة الخزانة ستنخفض بمقدار 150 مليار دولار يوم أول أكتوبر المقبل “بسبب الكثير من المدفوعات الإلزامية”. جاء تحذير يلين بعد تقرير صدر عن مكتب الميزانية التابع للكونجرس يوم الأربعاء الماضي و قال إنه من المحتمل ألا يرفع أعضاء الكونجرس سقف الدين العام أو يمددون تعليق الالتزام به قبل أكتوبر أو نوفمبر المقبلين. وقالت يلين إن وزارة الخزانة لا تستطيع تقديم تقديرات محددة للمدة الزمنية التي ستستمر فيه فاعلية الإجراءات الاستثنائية في ظل حالة “الغموض الشديدة” بشأن المدفوعات والإيرادات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من إفلاس الحكومة بحلول أكتوبر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.