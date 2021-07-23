تراند الفن: المحافظ رئيس جمهورية.. توجيه من السيسي للمحافظين بشأن التعديات

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 23 يوليو 2021 11:13 مساءً - أدمن ‏ساعتين مضت أخبار مصر 22 زيارة

كتب- محمد نصار: وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة إزالة التعديات والتجاوزات كافة المتواجدة في البلاد. وأكد السيسي، خلال تفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة “معًا نبني المستقبل”، على أن المحافظ هو رئيس جمهورية في محافظته وعلى الجميع التكاتف لإزالة هذه التعديات. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: “لا بد من رفع كفاءة البحيرات وحمايتها من التعديات وهذا الكلام للسنوات القادمة، ولا بد من تقنين الأوضاع وتخطيطها ومتابعتها”.​

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