تراند الفن: السيسي يوجه بإزالة أي تعديات على حرم ترعة النوبارية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 23 يوليو 2021 11:13 مساءً - أدمن ‏ساعتين مضت أخبار مصر 15 زيارة

كتب- محمد نصار: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة أي تعديات على حرم ترعة النوبارية، وذلك من خلال تعاون كافة أجهزة الدولة. وقال الرئيس السيسي – في مداخلة خلال تفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة “معا نبني المستقبل” – إنه يتم دراسة إنشاء طريق سواء على جانب واحد أو الجانبين من الترعة. وأوضح الرئيس السيسي أنه يتم تطهير ترعة النوبارية مع إنشاء طرق على جانبيها أو جانب واحد من أجل توفير حركة وسهولة مرورية على ترعة تخدم قطاعًا كبيرًا من الأراضي الزراعية. ​

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