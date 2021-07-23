نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلص من الهالات السوداء تحت العين بوصفات طبيعية من المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من الفتيات من ظهور الهالات السواء تحت العين، وهذا يعطيها مظهراً غير لائق في الكثير من المناسبات، وتلجأ الكثير من السيدات إلى التخلص من الهالات السوداء عن طريق استخدام مستحضرات التجميل والمواد الكيميائية الضارة بالبشرة، وتعد قلة النوم وجفاف البشرة والغذاء الغير صحي والشيخوخة من أهم أسباب ظهور هذه الهالات تحت العين، والتي تعطي البشرة مظهراً غير صحي فتبدو أكبر عمراً واكثر إجهاداً وتعباً، لذا فإن الكثيرات تلجأن لاستخدام مستحضرات التجميل لكي يتم إخفائها.

طرق التخلص من الهالات السوداء

تمتلك مستحضرات التجميل أثراً سلبياً بمرور الوقت على البشرة، وهذا يجعل الكثير من الفتيات يبحثن عن طرق طبيعية ليتم التخلص من الهالات التي توجد تحت العين بشكل صحي وسريع وليس له آثار جانبية على البشرة، وسنوضح أهم أسباب وجود الهالات السمراء تحت العين، والتي من ضمنها التعرض لأشعة الشمس الضارة، وتهيج البشرة نتيجة لاستخدام مستحضرات التجميل، وحساسية الأنف والتعب والإرهاق والقلق والنوم لفترات قليلة.

توجد بعض الطرق التي تستخدم في التخلص من الهالات السوداء، والتي من ضمنها التقشير الكيميائي، حيث يجدد خلايا البشرة حول منطقة العينين، كما يمكن استخدام العلاج الضوئي، حيث يقوم بتدمير الخلايا المسببة لتغيير لون البشرة وينعم المنطقة حول العينين، يستخدم الليزر في معالجة الهالات، حيث يقوم بتخفيف التصبغات الموجودة بالبشرة، كما توجد بعض العمليات الجراحية التي تستخدم في إزالة الدهون من تحت العين، وبالتالي فإنها تساعد في التخلص من انتفاخات العين والهالات.

تلجأ الكثير من الفتيات إلى استخدام العديد من الوصفات الطبيعية للتخلص من الهالات الموجودة تحت العين، والتي من أهمها استخدام زيت اللوز الحلو، وذلك بالإضافة إلى قدرته على تنعيم البشرة لغناه بفيتامينE، قم بوضع عدة نقاط من الزيت الحلو على الهالات، ثم قم بتدليكها بلطف، واتركها طوال الليل، ثم قم بغسلها في اليوم التالي، وتكرر هذه الوصفة يومياً قبل النوم، يستخدم جل الألوفيرا في علاج الهالات السوداء، حيث يدهن الجل على الهالات مع التدليك بلطف لعدة ثوان، ويترك لمدة 20 دقيقة، ثم قم بإزالته بواسطة قطنة رطبة، وتكرر هذه الوصفة مرتين يومياً.