نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم الأسبوعية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ، تقدم أسواق عبد الله العثيم بالمملكة العربية السعودية إلى جميع السادة المستهلكين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية أقوى العروض والتخفيضات على جميع المنتجات المنزلية، تعمل أسواق على أضافة التخفيضات بشكل أسبوعي، تعتبر من الأسواق ذات الباع الكبير داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني العروض سارية من 7 يوليو الموافق 27 ذو القعدة إلى 13 يوليو الموافق 3 ذو الحجة.

تخفيضات الفاكهة اليوم

تفاح أحمر العثيم، تمثل الفواكه أحد أهم الأغذية المفيدة لجسم الإنسان وخاصة فاكهة التفاح لما تحتوي عليه من مختلف أنواع الفيتامينات التي تمثل مصدر رئيسي لدعم صحة الأنسان، وتقليل خطر الإصابة بالجلطات القلبية بالإضافة إلى المحافظة على صحة الجهاز العصبي كما أن تناول التفاح يساعد على المحافظة على صحة القلب وتقليل الإصابة بمرض السكري والمساعدة في تقليل الوزن وحماية الجهاز الهضمي ودعم المناعة والعديد من الفوائد الأخرة، متوفر فقط بسعر 6.95 ريال.

عروض العثيم على الخضروات

باذنجان اسود رومي وسط العثيم، يحتوي الباذنجان على العديد من الفوائد التي تدعم صحة الأنسان، ويساعد الباذنجان في خفض الكولسترول في الدم والمحافظة على صحة القلب والشرايين، ومقاومات مختلف أنواع السرطانات التي قد تصيب الفرد ويساعد في تقليل السمنة وتخفيف الوزن ومساعدة بشرة الإنسان على التخلص من الدهون والتمتع ببشرة نقية بالإضافة إلى تعزيز نمو الجنين فيما يخص الحامل وإضافة نكهة خاصة للطعام، متوفر بسعر 4.54 ريال.

أقوى عروض العثيم

زيت زيتون من نوع رحمة بكر، يشتمل زيت الزيتون على العديد من الفوائد المدعمة لصحة الفرد، حيث أنه يساعد في تعزيز وتقوية صحة الأمعاء وحماية الكبد وتقليل خطر الإصابة بالسرطان ومرض الزهايمر وتعزيز صحة القلب، كما انه مفيد جدًا للقولون وبشرة وشعر الأنسان وخالي من الدهون، متوفر بسعر 12.95 ريال للعبوة الواحدة بدلًا من 20.75 ريال، طرشي بيدر مشكل، يعتبر المخلل أحد المقبلات الأساسية المجاورة للطعام بإضافة إلى انه يمتلك العديد من الفوائد الصحية المفيدة للإنسان منها حماية القلب من الأمراض المختلفة، وتحسين عملية الهضم وتقليل أمراض الكبد، متوفر فقط بسعر 8.95ريال للعبوة 1 كيلو بدلًا من 12.75 ريال.