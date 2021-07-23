شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية السعودية

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عمر شويل - جدة هايبر بنده ، مجموعة عروض هايبر بنده الأسبوعية، عدد كبير من العروض المتنوعة على جميع الأصناف، يمتلك أسواق قاعدة عملاء واسعة، تعمل على أسواق أضافة التخفيضات بشكل أسبوعي، تعتبر من الأسواق ذات الباع الكبير داخل المملكة العربية السعودية، العروض سارية من 7 يوليو الموافق 27 ذو القعدة إلى 13 يوليو الموافق 3 ذو الحجة، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق هايبر بنده في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، سائل تنظيف اليدين لوكس 500 مل بسعر 14.95 ريال، كريم مرطب وردي / أبيض دوف (4×135 جرام) بسعر 19.95 ريال بدلا من 28.50 ريال.

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هايبر بنده ، فوائد غسول الفم، 1- تقليل احتمالية تسوس الأسنان، 2- محاربة رائحة الفم الكريهة، 3- الحماية من التهاب اللثة، 4- من تراكم بقايا الطعام في الفم والتخلص من البلاك على الأسنان، طريقة الأستخدام، 1- التاكد دائما من قياس الكمية الصحيحة، 2- المضمضة لمدة 30 ثانية، 3- لا يتم استخدام الغسول أكثر من مرتين أسبوعيا، 4- تجنب بلع الغسول، غسول الفم ليسترين 250 مل بسعر 12.95 ريال بدلا من 23.95 ريال، غسول للفم كولجيت بلاكس (500 مل) بسعر 22.95 ريال.

عروض هايبر بنده

فوائد الأيس كريم، 1- يعزز زيادة الحمل، 2- يساعد على تكوين عظام الأجنة، 3- التغلب على الغثيان، 4- تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، 5- تعزيز المناعة، 6- تقليل التوتر، 7- خسارة الوزن، مخاطر الايس كريم، 1- زيادة الوزن، 2- داء السكري، 3- النوبة القلبية، 4- الانتفاخ وعسر الهضم، 5- مشاكل الكلى والسرطان، 6- مرض الانسداد الرئوي المزمن، 7- التهاب الحلق، ايس كريم ديري ميلك كادبري بسعر 19.95 ريال بدلا من 26.95 ريال، ايس كريم ديري ميلك كادبوري (3×100 مل) بسعر 19.95 ريال بدلا من 26.95 ريال.

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مخاطر البطاطس المقلية، 1- مرتفعة في السعرات الحرارية، 2- تزيد من الوزن وترفع الكوليسترول، 3- تحتوي على الكثير من الملح والكربوهيدرات، 4- التاثير على صحة القلب والشرايين، 5- زيادة نسبة السكر في الدم، فوائد البطاطس المقلية، 1- تقلل التوتر وتساعد على الهدوء، 2- تزيد من الاحساس بالشبع، 3- تساعد في المزاج، 4- تنال اعجاب عدد كبير من فئات المجتمع، بطاطس مقلية رويال 2.5 كيلو بسعر 8.95 ريال بدلا من 19.50 ريال.